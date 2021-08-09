Новости мира: пожары в Калифорнии уничтожают целые города

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Калифорнию одолевает лесной пожар "Дикси". Огонь уничтожает целые населенные пункты. Например, от города Гринвилл осталось всего несколько домов. Власти штата пытаются помогать пострадавшим. Губернатор лично объезжает сгоревшие поселки, но пожар наступает слишком быстро. Спасатели признаются, что никогда не сталкивались ни с чем подобным.
В Польше прошли массовые демонстрации. Люди вышли на улицы после того, как в Сеть попали кадры задержания полицией неизвестного мужчины. На кадрах было видно, что задержанный в какой-то момент потерял сознание. В итоге он скончался. Манифестанты обвинили полицейских в убийстве и потребовали привлечь их к ответственности. Закончилась акция тем, что около 30 человек пошли на штурм местной комендатуры. Полицейские применили против них слезоточивый газ.
Кубинцам официально разрешили иметь свой бизнес. Теперь жители острова свободы имеют право открывать малые и средние предприятия. Правительство пошло на это после серии массовых протестов, которые прошли в июле. Тогда на улицы вышли тысячи человек, недовольных тяжелым экономическим положением в стране. Из-за последствий пандемии на Кубе образовался дефицит продуктов, начались перебои с электроэнергией. Из-за этого власти были вынуждены начать менять экономическую модель в стране.
В Германии окончательно закрылся международный аэропорт "Тегель". На последок прямо на летном поле устроили пикник. Его назвали "Ужин свободы". Столы расставили так, чтобы при взгляде сверху они складывались в надпись "Берлин любит тебя!". Билеты на мероприятие разлетелись буквально за несколько часов. После реконструкции на месте аэропорта появится парк инновационных технологий и университетский кампус.
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