Чешский премьер пообещал "завтра рассказать правду"

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выложил в своих соцсетях сообщение, в котором пообещал "завтра сказать правду". Об этом сообщает News.ru.

Сначала представители СМИ предположили, что хакеры взломали страницу политика, однако позже выяснилось, что сообщение опубликовал он сам.

Позже премьер не выдержал и раньше времени раскрыл суть интриги. Выяснилось, что он написал книгу "Поделитесь, пока это не запретили".

Бабиш на саммите ЕС в Порту попросил остальные страны Евросоюза выслать в связи с инцидентом во Врбетице "хотя бы по одному" дипломату РФ. Он призвал действовать по принципу "нападение на одно государство ЕС есть нападение на всех".

17 апреля Бабиш сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе во Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для предотвращения поставок вооружения на Украину.

