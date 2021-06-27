Президент Чехии назвал три версии взрывов во Врбетице

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Президент Чехии Милош Земан заявил о состоятельности нескольких версий взрывов на складах с оружием в Врбетице. Об этом сообщает "Газета.ру".

Глава государства напомнил, что в рамках первой версии указывается на ошибки при разгрузке вооружения. Вторая, которую озвучила глава Минюста Мария Бенешова, подразумевает, что взрывы должны были прикрыть недостачу вооружения.

Версия юриста фирмы Imex, которая выступала арендатором складов, похожа на предыдущую, но подразумевает взрывы как прикрытие воровства оружия.

Глава государства отметил, что версия с причастностью РФ к данному инциденту может быть правдива. При этом он добавил, это предположение не обязательно единственное.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш однозначно указал на причастность к взрывам российских спецслужб. Он добавил, что планирует обсудить с президентом расхождение во взглядах на причины инцидента.

Ранее сообщалось, что отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.