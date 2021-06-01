В МИД РФ ответили на призыв Чехии не называть ее недружественным государством

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В МИД России ответили на призыв внешнеполитического ведомства Чехии не называть страну недружественным государством. Об этом написала официальный представитель российского министерства Мария Захарова в своем Facebook.
Ранее власти Чехии обратились к России с призывом отказаться от формулировки "недружественное государство" в двусторонних отношениях. В чешском МИД выразили мнение, что без этого шага будет невозможно вернуться к стандартному дипломатическому общению. Кроме того, министр иностранных дел республики Якуб Кулганек заявил, что создание списка недружественных стран противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В своем ответе Захарова подчеркнула, что противоречие Венской конвенции проявляется в высылке дипломатов РФ из Чехии. Она также напомнила о захвате российской дипломатической собственности в США.
"Называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает", – прокомментировала дипломат введение формулировки "недружественное государство".
В середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ. Кроме того, чешские власти обвинили РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.
В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипломатии персонами нон грата.
Позднее правительство РФ утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. В данный список вошли США и Чехия.
Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран
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