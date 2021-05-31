Чехию покинула последняя группа российских дипломатов

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Последняя группа из 60 российских дипломатов вылетела в Москву. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии Марию Семенову.
Уточняется, что самолет поднялся в воздух в 17:00 по московскому времени. Дипломаты покидают Чехию в рамках паритетного уравнения численности сотрудников российских загранучреждений в Праге и чешских – в Москве. Всего в представительствах каждой из стран должно остаться до 7 дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.
В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипломатии персонами нон грата, а сами обвинения назвала надуманными и голословными.
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