В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар на 8 гектарах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В подмосковных Луховицах удалось локализовать ландшафтный пожар на площади восемь гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Локализован на площади восемь гектаров. Тушение будет возобновлено в светлое время суток", – говорится в сообщении.

Известно, что нет угрозы перехода огня на населенные пункты. В тушении возгорания принимали участие 107 человек и 28 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.

Ранее в министерстве природы предложили увеличить затраты на борьбу с лесными пожарами до 14 миллиардов рублей. Глава ведомства Александр Козлов заявил, что нынешних фактически затраченных субвенций недостаточно. Для борьбы с пожарами необходимо еще 8 миллиардов рублей.