Два вертолета МАЦ вылетели на тушение пожара в Луховицах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два вертолета Московского авиацентра (МАЦ) вылетели для тушения пожара в Луховицах, площадь которого составляет 7 гектаров, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

"Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вертолеты оснащены водосливным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды.

Ранее в министерстве природы предложили увеличить затраты на борьбу с лесными пожарами до 14 миллиардов рублей. Глава ведомства Александр Козлов заявил, что нынешних фактически затраченных субвенций недостаточно. Для борьбы с пожарами необходимо еще 8 миллиардов рублей.

