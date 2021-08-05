В Ростуризме попросили россиян в Греции быть бдительными из-за пожаров

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В Ростуризме призвали российских туристов в Греции воздержаться от посещения районов, где горят леса. Об этом сообщает ТАСС.

"Россиянам, которые только собираются на отдых в Грецию, необходимо учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута", – отметили в ведомстве.

В посольстве РФ в Греции при этом уточнили, что пожары сейчас происходят на севере Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес и в ряде других регионов. Однако все очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, где отдыхают россияне.

Ранее пожары в Греции охватили огромную территорию – более сотни очагов. Накаляет обстановку аномальная жара.

В пригороде Афин эвакуируют жителей двух поселений. С огнем борются больше сотни пожарных. Подключили авиацию – 5 вертолетов и 4 самолета, в том числе российский Бе-200, который с конца июня участвует в тушении самых сильных пожаров в Греции.

