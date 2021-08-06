В ВОЗ заявили, что требование вакцинации не должно быть условием при поездках за рубеж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что поездки в другие страны не должны быть обусловлены требованием обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
"С самого начала организация ясно дала понять: мы не считаем, что вакцинация должна быть основным условием для международных поездок", – сообщил официальный представитель ВОЗ.
Как отметил Яшаревич, основанием для такого мнения является то, что пока в мире нет равного доступа к вакцинам от COVID-19.
Также он добавил, что организация поддерживает реализацию и введение цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями, касающимися взаимодействия между используемыми сейчас сертификатами.
Ранее туроператоры рассказали россиянам о направлениях и странах, куда можно поехать без сертификата о вакцинации и необходимости сдавать ПЦР-тест.
По данным компании "TUI Россия", среди граждан РФ востребованы такие страны, как Абхазия и Албания. ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации также не требуют в Черногории и Доминикане, но с этими странами РФ пока не открыла авиасообщение.
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