Второй российский Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

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Второй российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию для участия в ликвидации лесных пожаров. Он приземлился в аэропорту Афин в ночь на среду, 11 августа. Об этом со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты страны сообщает ТАСС.

Также отмечается, что в Грецию прибудет транспортный самолет Ан-124, он доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в тушении пожаров.

Первый Ил-76, направленный Россией, приземлился в Афинах накануне поздно вечером. Кроме того, еще один самолет Ил-76 и два самолета-амфибии Бе-200 были направлены для тушения пожаров в Якутию.

Пожары в Греции охватили огромную территорию – более сотни очагов. В пригороде греческой столицы эвакуировали жителей двух поселений. С огнем борются больше сотни пожарных, 5 вертолетов и 4 самолета, в том числе российский Бе-200, который участвует в тушении пожаров в Греции с июня.