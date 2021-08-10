Российский Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский самолет Ил-76, направленный в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, приземлился в аэропорту Афин вечером вторника, 10 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В российском посольстве в Греции уточнили, что в ближайшее время в Афины прибудет второй российский Ил-76 и транспортный самолет Ан-124 с двумя вертолетами Ми-8 на борту, которые также задействуют в борьбе со стихией.

Кроме того, еще один самолет Ил-76 МЧС был направлен для тушения пожаров в Якутию.

"Самолет Ил-76 МЧС России с первым эшелоном спасателей вылетел из международного аэропорта Жуковский. На борту 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России", – цитирует "Интерфакс" сообщение ведомства.

Также в республику направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС.

Ранее пожары в Греции охватили огромную территорию – более сотни очагов. Сообщалось, что накаляет обстановку аномальная жара.

В пригороде Афин эвакуировали жителей двух поселений. С огнем борются больше сотни пожарных. Подключили авиацию – 5 вертолетов и 4 самолета, в том числе российский Бе-200, который с конца июня участвует в тушении самых сильных пожаров в Греции.