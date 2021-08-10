Несколько аэропортов приостановили работу из-за пожаров в Якутии

100 спасателей на самолете Ил-76 отправились в Якутию из Жуковского, они будут помогать тушить лесные пожары. Вылетели туда и два самолета-амфибии Бе-200. Ранее о том, что ситуация в регионе остается напряженной, заявил глава республики.

Дымом накрывает соседние города и страны, из-за этого аэропорты не могут вовремя принимать и отправлять самолеты. Уже задерживались рейсы в Красноярске, а самолет из Якутска переносили несколько раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.