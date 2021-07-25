В МВД раскрыли данные об авариях с электросамокатами в России

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Пять человек погибли в ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в России за последние полгода. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает ТАСС.

"В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188", – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что разработкой постановления о статусе средств индивидуальной мобильности сейчас занимается Минтранс.

Ранее в ГИБДД рассказали о правилах использования средств индивидуальной мобильности – самокатов, электросамокатов, роликов и моноколес. По словам специалистов, передвигаться на СИМ можно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в парках, скверах, дворах и на специальных площадках.

При этом выезжать на проезжую часть дороги запрещается. Это небезопасно как для пользователей СИМ, так и для водителей на дороге и пешеходов.

В конце мая глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой обязать водителей электросамокатов использовать шлемы или другую защитную амуницию во время езды. По его словам, в последние годы данный вид транспорта стал массово популярным у жителей России.

Общественный деятель добавил, что отсутствие четких требований безопасности и правил эксплуатации электросамокатов вызывает негативную реакцию у многих пешеходов, а также автомобилистов.