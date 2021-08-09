Три автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском проспекте, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города. Есть пострадавшие.

Машины столкнулись в районе дома 52 по направлению в сторону области. Из-за аварии движение транспорта осуществляется по правой полосе.

Утром сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре Москвы. Авария произошла в районе 22 дома.

По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля.

В результате аварии водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга.