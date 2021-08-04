Движение транспорта после ДТП с автобусом в Москве восстановлено

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Движение транспорта на месте столкновения автобуса и грузовика на Боровском шоссе в столице восстановлено, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", – говорится в сообщении.

По последним данным, при столкновении автобуса и грузовика на Боровском шоссе пострадали 11 человек. Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два человека в тяжелом состоянии.

Всем им сейчас оказывается медицинская помощь. Четверым пострадавшим, включая двух детей, помощь специалистов не потребовалась.

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на Боровском шоссе в районе дома № 1к1.

Ранее в Дептрансе назвали предварительную причину аварии на Боровском шоссе. Уточнялось, что одной из причин произошедшего могло стать необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.