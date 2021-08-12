МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета на Камчатке

10:58
Фото: РИА Новости
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Информация об этом появилась на сайте комитета.
Сейчас комиссия приступила к работе.
По словам губернатора Камчатки, вероятность обнаружить живыми оставшихся на борту ушедшего под воду вертолета практически отсутствует.
На Камчатке упал вертолет с туристами
В ночь на четверг, 12 августа, в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке упал вертолет с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Как сообщили в Минздраве региона, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.
По последним данным, вертолет опустился на глубину около 130 метров. Прибывшие к месту падения сотрудники водолазной службы пока не могут к нему спуститься, поскольку их оборудование предназначено для погружения на глубину не более 20 метров.
Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыли горячую линию по телефону 8 (4152) 30-10-99.
Названы предварительные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: