МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета на Камчатке

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Информация об этом появилась на сайте комитета.

Сейчас комиссия приступила к работе.

По словам губернатора Камчатки, вероятность обнаружить живыми оставшихся на борту ушедшего под воду вертолета практически отсутствует.



На Камчатке упал вертолет с туристами

В ночь на четверг, 12 августа, в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке упал вертолет с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Минздраве региона, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

По последним данным, вертолет опустился на глубину около 130 метров. Прибывшие к месту падения сотрудники водолазной службы пока не могут к нему спуститься, поскольку их оборудование предназначено для погружения на глубину не более 20 метров.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыли горячую линию по телефону 8 (4152) 30-10-99.

