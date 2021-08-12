Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке

Фото: телеграм-канал "112"

Двое спасенных с рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. Опасения за их жизни у медиков нет.

Помощь им оказывается в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском.

В Минздраве сообщили ТАСС, что всего в больницу поступили четыре человека, еще четверым помощь медиков не потребовалась, с ними сейчас работают психологи.

Вертолет компании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку на воду, а затем начал тонуть в районе Кроноцкого заповедника 12 августа. Сообщалось, что в районе Курильского озера была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщили в Минздраве Камчатки, в живых остались девять человек, поиски остальных пассажиров продолжаются.

Сейчас спасатели пытаются добраться до судна, которое находится на глубине около 130 метров. Обследовать территорию будут в том числе роботы.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыта горячая линия по телефону 8 (4152) 30-10-99.

