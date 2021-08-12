В МЧС определили место падения Ми-8 на Камчатке

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Вертолет Ми-8, потерпевший крушение на Камчатке, находится в Курильском озере на глубине 137 метров в 700 метрах от берега, сообщили в МЧС.

"В настоящее время определено место падения воздушного судна, а также глубина – 137 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров", – цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В настоящее время поисковые работы продолжаются. Спасатели патрулируют озеро на лодках, проводят осмотр местности с воздуха с помощью беспилотников, а водолазы обследуют озеро вдоль берега на глубине до 20 метров.

"По словам спасателей, на больших глубинах требуется дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения специальных глубоководных работ. В ближайшее время необходимое оборудование будет доставлено", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что на ночной период поиски будут приостанавливаться.

В Минобороны РФ заявили, что уже направили оснащенный тремя телеуправляемыми подводными аппаратами вертолет к месту катастрофы Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке.

В ночь на четверг, 12 августа, в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке упал вертолет Ми-8 с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Минздраве региона, в живых остались восемь человек.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования падения вертолета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыли горячую линию 8 (4152) 30-10-99.