Губернатор Камчатки сообщил об исправности упавшего Ми-8

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Вертолет Ми-8, потерпевший крушение на Камчатке, эксплуатировался с 1984 года, но был полностью исправен, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идет речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полетам", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

Солодов отметил, что Ми-8 был достаточно старым и эксплуатировался с 1984 года, однако машины данной модели рассчитаны на такой срок службы.

"Ми-8 – надежные аппараты, надежные вертолеты и достаточно активно эксплуатируются, даже когда мы говорим про вертолеты такого возраста", – cказал глава региона.

В ночь на четверг, 12 августа, в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке упал вертолет Ми-8 с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Минздраве региона, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

По последним данным, вертолет погрузился на глубину около 130 метров. Прибывшие к месту падения сотрудники водолазной службы пока не могут к нему спуститься, поскольку их оборудование предназначено для погружения на глубину не более 20 метров.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования падения вертолета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыли горячую линию 8 (4152) 30-10-99.