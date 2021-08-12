Замдиректора авиакомпании "Витязь Аэро" рассказал о крушении вертолета на Камчатке

09:41
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Заместитель директора авиакомпании "Витязь Аэро" Дмитрий Черных рассказал, что упавший в озеро Курильское на Камчатке вертолет Ми-8 прошел капремонт в прошлом году, сообщает RT.
"Вертолет после капитального ремонта в 2020 году. Прогнозы были летные. В настоящий момент вся информация по пострадавшим уточняется", – сообщил Черных.
Он уточнил, что у командира экипажа Ми-8 было много часов налета, он военный летчик.
"В его компетенции пока не сомневаемся. Что там случилось, не знаем", – отметил заместитель директора.
В ночь на четверг на Камчатке в озеро в Кроноцком заповеднике упал вертолет с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Как сообщили в Минздраве Камчатки, в живых остались девять человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.
По последним данным, вертолет лежит на глубине около 130 метров, однако прибывшие к месту падения сотрудники водолазной службы пока не могут к нему спуститься, поскольку их оборудование предназначено для спусков на глубину не более 20 метров.
Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыт телефон горячей линии 8 (4152) 30-10-99.
Минздрав Камчатки сообщил о девяти выживших при крушении вертолета
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