Замдиректора авиакомпании "Витязь Аэро" рассказал о крушении вертолета на Камчатке

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Заместитель директора авиакомпании "Витязь Аэро" Дмитрий Черных рассказал, что упавший в озеро Курильское на Камчатке вертолет Ми-8 прошел капремонт в прошлом году, сообщает RT.

"Вертолет после капитального ремонта в 2020 году. Прогнозы были летные. В настоящий момент вся информация по пострадавшим уточняется", – сообщил Черных.

Он уточнил, что у командира экипажа Ми-8 было много часов налета, он военный летчик.

"В его компетенции пока не сомневаемся. Что там случилось, не знаем", – отметил заместитель директора.

В ночь на четверг на Камчатке в озеро в Кроноцком заповеднике упал вертолет с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Минздраве Камчатки, в живых остались девять человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

По последним данным, вертолет лежит на глубине около 130 метров, однако прибывшие к месту падения сотрудники водолазной службы пока не могут к нему спуститься, поскольку их оборудование предназначено для спусков на глубину не более 20 метров.

Возможными причинами трагедии называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Также известно, что воздушное судно было осмотрено перед вылетом и не имело технических неполадок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыт телефон горячей линии 8 (4152) 30-10-99.

