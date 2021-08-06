Награду в 1 млн рублей объявили за поимку сбежавшего из изолятора

В МВД объявили вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за помощь в розыске сбежавшего из подмосковного изолятора Александра Мавриди. Его обвиняют не только в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, но и в лишении свободы столичного адвоката Алексея Завгороднего, а также в вымогательстве.

Всего ночью из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате заключенным удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.

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