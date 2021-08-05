Прокуратура начала проверку после того, как в Шереметьево лифт зажал ребенка

05 августа, 20:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку по факту инцидента в аэропорту Шереметьево, где госпитализировали малолетнего мальчика после того, как его зажало дверями лифта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника прокурора ММТП Екатерину Короткову.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с зажатием малолетнего ребенка дверями лифта в аэропорту Шереметьево", – отметила Короткова.
Инцидент произошел 5 августа в терминале D аэропорта Шереметьево. Во второй половине дня в медпункт воздушной гавани обратилась женщина с ребенком 2015 года, который по неосторожности получил в лифте травму руки. Ему оказали первичную медицинскую помощь, после чего на скорой помощи направили в больницу в Красногорске. Позже специалисты аэропорта осмотрели лифт и не выявили проблем в его работе.
Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен при наличии соответствующих оснований, заключили в ММТП.
Кроме того, собственную проверку инициировал Следственный комитет. По данным ведомства, мальчик получил ушиб предплечья.
В свою очередь, в пресс-службе воздушной гавани подтвердили, что ребенку после инцидента была оперативно оказана медицинская помощь. Там уточнили, что состояние ребенка оценивалось как стабильное. Лифт, по их словам, был осмотрен, после чего был составлен протокол о его технической исправности.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти после инцидента с женщиной, устроившей погром в аэропорту Шереметьево.
3 августа пассажирка начала громить стойки регистрации, драться с другими людьми, а также ругаться матом. Во время задержания она вела себя неадекватно и не реагировала на требования полицейских прекратить противоправные действия.
В аэропорту Шереметьево полиция задержала буйную пассажирку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: