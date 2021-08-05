Прокуратура начала проверку после того, как в Шереметьево лифт зажал ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку по факту инцидента в аэропорту Шереметьево, где госпитализировали малолетнего мальчика после того, как его зажало дверями лифта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника прокурора ММТП Екатерину Короткову.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с зажатием малолетнего ребенка дверями лифта в аэропорту Шереметьево", – отметила Короткова.

Инцидент произошел 5 августа в терминале D аэропорта Шереметьево. Во второй половине дня в медпункт воздушной гавани обратилась женщина с ребенком 2015 года, который по неосторожности получил в лифте травму руки. Ему оказали первичную медицинскую помощь, после чего на скорой помощи направили в больницу в Красногорске. Позже специалисты аэропорта осмотрели лифт и не выявили проблем в его работе.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен при наличии соответствующих оснований, заключили в ММТП.

Кроме того, собственную проверку инициировал Следственный комитет. По данным ведомства, мальчик получил ушиб предплечья.

В свою очередь, в пресс-службе воздушной гавани подтвердили, что ребенку после инцидента была оперативно оказана медицинская помощь. Там уточнили, что состояние ребенка оценивалось как стабильное. Лифт, по их словам, был осмотрен, после чего был составлен протокол о его технической исправности.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти после инцидента с женщиной, устроившей погром в аэропорту Шереметьево.

3 августа пассажирка начала громить стойки регистрации, драться с другими людьми, а также ругаться матом. Во время задержания она вела себя неадекватно и не реагировала на требования полицейских прекратить противоправные действия.

