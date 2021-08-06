Криминалист рассказал, как себя вести при встрече с беглым заключенным

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Бывший оперативный сотрудник столичного управления МВД по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов в эфире телеканала Москва 24 дал рекомендации, как себя следует вести при встрече с беглецами из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

По его словам, в первую очередь необходимо незамедлительно сообщить об обнаружении предполагаемых подозреваемых в правоохранительные органы.

"Самому никаких мер предпринимать не нужно, потому что это может закончиться печально. Тем людям уже терять нечего по сути. Они будут оказывать любое сопротивление", – сказал Игнатов.

Ранее стало известно, что пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.