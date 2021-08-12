СК предъявил обвинение в превышении полномочий двум сотрудникам ИВС в Истре

Фото: СК РФ

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявили двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда бежали заключенные, сообщает пресс-служба СК.

Сообщается, что один из них, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части.

Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, ушли спать и оставили "кормушки" в камерах для передачи продуктов открытыми, что позволило совершить побег.

Утром 6 августа пятеро подсудимых, одним из которых является Александр Мавриди, сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты. Все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших.

За помощь в поиске Мавриди МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что обратившимся с какой-либо информацией, которая может привести к задержанию преступника, гарантируются конфиденциальность и безопасность.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.



В СК рассказали о задержании сотрудников истринского ИВС после побега заключенных