На Камчатке нашли вертолет, потерпевший крушение над озером

Спасатели обнаружили вертолет, который потерпел крушение на Камчатке, а рядом с ним одну погибшую.

Машина лежит на глубине 110 метров в Курильском озере. Основной корпус цел, отломана только хвостовая часть. Об этом заявил губернатор.

В целях безопасности власти решили на выходные приостановить туристические поездки на озеро. Тем более в районе крушения продолжают работу спасатели. Они решат, как и когда будут поднимать вертолет со дна. Кроме того, продолжается и поиск пропавших без вести пассажиров.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Два члена экипажа находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Всего спасено восемь человек, четверо из них не пострадали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.