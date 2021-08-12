СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже. Ход расследования под личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. На место происшествия из Москвы направлены криминалисты.

"В Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики и следовали центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении на сайте СК.

Проверку также начала региональная прокуратура. Как сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов, в момент ЧП в автобусе находились 35 человек. Пострадавшие госпитализированы. Двое получили тяжкий вред здоровью, одной женщине ампутировали ногу.

"В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров, все сидячие места были заняты. В результате происшествия травмы различной степени тяжести были причинены 12 пассажирам, из них два человека получили тяжкий вред здоровью, четверо – средней тяжести и шесть человек – легкий вред здоровью, все находятся в медицинских учреждениях ", – сказал Бурсов в эфире телеканала "Россия 24".

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового оборудования, однако представитель перевозчика заявил, что у автобуса дизельный двигатель.