Момент взрыва в автобусе в Воронеже попал на видео

Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что автобус стоит на остановке, а через несколько секунд происходит взрыв.

В результате случившегося пострадали 14 человек. СМИ сообщали, что, по предварительным данным, взорвалось газовое оборудование, однако представитель перевозчика заявил, что у автобуса дизельный двигатель.

"Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус", – сказал замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

Во взорвавшемся автобусе в Воронеже на момент ЧП было порядка 30 пассажиров, сообщил водитель транспортного средства Алексей.

"Буквально, <...> были (заняты. – Прим. ред.) 30 сидушек. <...> Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю – вот такой хлопок, стекла, дым – не понимаю, что происходит", – сказал водитель в эфире телеканала "Россия 24".

Мужчина также рассказал, что выбираться из автобуса пострадавшим помогали прохожие.

Позже в прокуратуре региона уточнили, что в момент ЧП в автобусе находились 35 пассажиров. Ведомство начало проверку.

"По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход расследования на личный контроль поставил глава СК, сообщили в ведомстве. Также из Москвы в Воронеж направлены криминалисты.