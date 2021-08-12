Названа предварительная причина ЧП с автобусом в Воронеже

Видео: Москва 24

Представитель экстренных служб назвал предварительную причину ЧП с автобусом в Воронеже. По его словам, ей стал взрыв газового оборудования, пишет РИА Новости

"Газовое оборудование взорвалось", – сказал собеседник агентства.

По словам вице-губернатора региона Сергея Соколова, среди причин взрыва автобуса в Воронеже версия теракта не рассматривалась.

"Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", – отметил он.

Водитель автобуса рассказал, что все случилось неожиданно и он не сразу понял, что произошло.

"Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю – вот такой хлопок, стекла, дым, не понимаю, что произошло", – сказал он.

Мужчина отметил, что выводить пассажиров после случившегося помогали обычные люди. Водитель также добавил, что среди пассажиров есть сильно пострадавшие.

В результате случившегося пострадали 12 человек. Как сообщили в дежурной городской станции скорой помощи, на место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу.

Также известно, что автобус полностью сгорел, но возгорание уже ликвидировано. Как уточнил представитель перевозчика, все автомобили у них дизельные, а ЧП произошло на остановке.