В Воронеже 12 человек пострадали после взрыва газа в автобусе

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В центре Воронежа произошел взрыв газа в маршрутном такси, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"На данный момент 12 пострадавших", – говорится в сообщении. Данную информацию подтвердили в скорой помощи.

Также известно, что из-за случившегося автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. Как сообщили в дежурной городской станции скорой помощи, на место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу.

Ранее взрыв баллона с газом произошел в центре Багдада. По данным СМИ, инцидент случился возле ресторана в одном из районов иракской столицы Эль-Казымия. В момент взрыва там находилось большое количество людей. В результате случившегося погибли по меньшей мере два человека. Еще 14 пострадавших получили различные ранения.