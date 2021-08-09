Десять человек погибли при взрыве газового баллона в Пакистане – СМИ

Фото: twitter.com/KhanMarbles

Десять человек погибли при взрыве газового баллона в одном из фургонов в Пакистане. Об этом в ночь на понедельник, 9 августа, сообщил местный телеканал Geo TV.

По последним данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Их состояние оценивается как критическое. Уточняется, что все произошло в провинции Пенджаб. По предварительной версии, озвученной местными властями, взрыв произошел после столкновения фургона с мини-грузовиком.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с газом произошел в центре Багдада. По данным СМИ, инцидент случился возле ресторана в одном из районов иракской столицы Эль-Казымия. В момент взрыва там находилось большое количество людей. В результате случившегося погибли по меньшей мере два человека. Еще 14 пострадавших получили различные ранения.