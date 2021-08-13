НАК отрабатывает различные версии после ЧП с автобусом в Воронеже

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Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии после взрыва в автобусе в центре Воронежа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. <...> Отрабатываются различные версии произошедшего, – говорится в сообщении.

В ночь на пятницу, 13 августа, на месте ЧП были завершены следственные действия, коммунальные службы начали убирать дорогу. Заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 18 человек. Как рассказал ранее прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов, в момент ЧП в автобусе находились 35 человек.