Скончалась одна из пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

12 августа, 23:49
Фото: Москва 24
Одна из пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже скончалась в реанимации. Об этом со ссылкой на Депздрав региона сообщает ТАСС.
Уточняется, что погибшей является женщина, которой оторвало ноги.
"Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", – говорится в сообщении.
Количество пострадавших, по предварительным данным, возросло до 16. Один человек находится в реанимации и один в операционной.
"Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое. Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась", – говорится в сообщении.
Ранее прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов сообщил, что в момент ЧП в автобусе находились 35 человек, все сидячие месте были заняты.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового оборудования, однако представитель перевозчика заявил, что у автобуса дизельный двигатель.
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