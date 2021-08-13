Число пострадавших в ЧП с автобусом в Воронеже выросло до 18

Фото: Москва 24

Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 18. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Число пострадавших выросло до 18", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в реанимации скончалась женщина, которой во время ЧП оторвало ноги.

Следственный комитет квалифицировал происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.