Суд арестовал водителя по обвинению в смертельном ДТП в ТиНАО

20:20
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Водитель, которого обвиняют в аварии на 36 километре Калужского шоссе, в результате которого погибла 16-летняя пассажирка, арестован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"Около 4:00 10 августа 2021 года 23-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21140 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Машина опрокинулась", – говорится в сообщении.
В результате на месте погибла 16-летняя девушка, а самого водителя и двоих других пассажиров доставили в больницу.
Ранее в Кемеровской области микроавтобус съехал с магистрали и перевернулся. В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
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