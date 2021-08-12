Суд арестовал водителя по обвинению в смертельном ДТП в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель, которого обвиняют в аварии на 36 километре Калужского шоссе, в результате которого погибла 16-летняя пассажирка, арестован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Около 4:00 10 августа 2021 года 23-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21140 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Машина опрокинулась", – говорится в сообщении.

В результате на месте погибла 16-летняя девушка, а самого водителя и двоих других пассажиров доставили в больницу.

Ранее в Кемеровской области микроавтобус съехал с магистрали и перевернулся. В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.