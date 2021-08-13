Фото: ТАСС/правительство Камчатского края

Двух тяжело пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке могут перевести в федеральные клиники, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что вопрос о возможности их перевозки будет решаться после того, как пострадавших выведут из шокового состояния и приведут в стабильное состояние. По словам Солодова, вероятно, 14 августа врачи будут обсуждать этот вопрос.

Также он рассказал, что часть пассажиров, выживших при падении Ми-8, покинули Камчатку.

"Они двигаются по собственному желанию, часть на Камчатке, часть уже улетели с Камчатки", – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что на Камчатке планируется продолжать использовать вертолеты. Солодов выразил уверенность, что с учетом тех рекомендаций, которые дадут следственные органы, местные авиакомпании смогут скорректировать действия, чтобы учесть трагедию.

Сейчас следователи проверяют все сегменты, связанные с полетом: идет проверка техобслуживания вертолета, анализируется топливо, проверяется, как передаются сводки о погоде.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Два члена экипажа находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Всего спасено восемь человек, четверо из них не пострадали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.