Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находятся 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что на борту самолета находилось 16 человек.

Позже пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области подтвердила ТАСС факт происшествия с пассажирским самолетом L-410 в регионе.

В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области "Интерфаксу" рассказали, что самолет разбился, упав с низкой высоты.

"Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один – в критическом состоянии, 11 – зажаты в салоне", – добавили в администрации.

На место происшествия следуют спасатели. По предварительной информации, воздушное судно загорелось.

В августе чрезвычайное происшествие с крушением воздушного судна произошло на Камчатке. Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.