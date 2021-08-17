Тело шестого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке извлекли из воды

07:09
Фото: 41.mchs.gov.ru
На Камчатке водолазы подняли со дна Курильского озера тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Как уточняется, это одно из трех тел, найденных в фюзеляже затонувшего вертолета. Всего спасателям удалось извлечь из воды шестерых погибших.
Накануне, предположительно, был обнаружен бортовой самописец потерпевшего крушение Ми-8. Отмечалось, что для поднятия черного ящика будет привезено специальное оборудование.
Ранее стало известно, что из воды подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8.
Вертолет потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
На Камчатке спасатели подняли на поверхность тело пилота разбившегося Ми-8
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