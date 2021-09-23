Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Ижевске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"На Воткинском шоссе произошла жесткая посадка вертолета, выполняющего санитарную эвакуацию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что находившиеся на борту вертолета четыре человека, по предварительным данным, не пострадали.

Ранее в ведомстве подтвердили обнаружение обломков пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26. Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду.