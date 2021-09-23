Следователи изъяли документы и образцы топлива по делу о потерпевшем крушение Ан-26

06:30
Фото: 27.mchs.gov.ru
Сотрудники СК провели следственные действия в рамках уголовного дела о потерпевшем крушение под Хабаровском самолете Ан-26. Информация об этом имеется на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Известно, что в рамках дела была изъята документация.
"Произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", – сообщили в ведомстве.
Следователи провели опрос сотрудников, производивших техническое обслуживание самолета перед влетом. Кроме того, были изъяты образцы топлива и назначена химическая судебная экспертиза.
В СК также подтвердили обнаружение обломков лайнера. По данным ведомства, на борту самолета в момент крушения находились 6 членов экипажа.
"В ходе поисковых мероприятий на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника обнаружены обломки", – заявили в пресс-службе.
Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду.
На поиски самолета отправили вертолет Ми-8, а также воздушное судно Росавиации. Всего в операции участвовали более 70 спасателей и 20 единиц техники.
Позднее в МЧС подтвердили факт обнаружения обломков самолета Ан-26. По данным спасателей, лайнер был найден в верховьях сопки Медвежья в районе поселка Корфовский.
Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае
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