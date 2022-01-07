СК подтвердил гибель человека при жесткой посадке вертолета в Башкирии

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При жесткой посадке частного вертолета в Башкирии погиб один человек, двое получили травмы. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"На борту находилось три человека, два из них травмированы, один погиб", – говорится в сообщении ведомства.

ЧП произошло в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. По предварительным данным, вертолет марки AS 350 совершал полет из Уфы в село Павловка. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неполадка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод. Экипаж сам позвонил в службу 112. На место сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

До этого медицинский вертолет совершил жесткую посадку в Ижевске. На борту находились четыре человека, никто не пострадал.