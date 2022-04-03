Самолет с двумя людьми на борту упал в пролив Ла-Манш – СМИ

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Самолет, на борту которого находились два человека, упал в пролив Ла-Манш, сообщает The Skottish Sun.

По информации издания, Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться на севере Франции.

В настоящее время британская береговая охрана с помощью самолетов и катеров прочесывает пролив в поисках людей, которые были на борту.

Обстоятельства крушения выясняются. Представитель французских аварийно-спасательных служб заявил, что самолет упал по неизвестной пока причине.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Морелос частный самолет упал на здание супермаркета. Погибли три человека, которые находились на борту воздушного судна.

До этого вертолет упал на воду рядом с пляжем Майами-Бич в США. По данным местной полиции, пострадали два человека, их госпитализировали.