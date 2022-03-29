Самолет упал на супермаркет в мексиканском штате Морелос

Фото: twitter.com/SocorrosMorelos

Частный самолет упал на здание супермаркета в мексиканском штате Морелос. По меньшей мере погибло три человека. Об этом со ссылкой на заявление правительства региона сообщает ТАСС.

Уточняется, что все погибшие находились на борту воздушного судна. Также известно о четырех раненых, их доставили в больницу с различными травмами.

Расследование обстоятельств авиакатастрофы начала местная прокуратура. О возможных причинах произошедшего не сообщается.

Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился на северо-западе Венесуэлы. Трагедия случилась в штате Лара. В результате случившегося погибли два пассажира вертолета. При этом оба пилота смогли выжить.

До этого вертолет упал на воду рядом с пляжем Майами-Бич в США. По данным местной полиции, пострадали два человека, их госпитализировали.