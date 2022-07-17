Грузовой самолет "Антонов" упал на севере Греции – СМИ

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Грузовой самолет "Антонов" разбился на севере Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Как уточняется, самолет украинской авиакомпании выполнял рейс из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту на было. Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы.

Как уточняет телеканал, самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила о том, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2, без возгорания.

В результате произошедшего погибли два человека.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

