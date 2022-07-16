Оба пилота погибли в результате крушения самолета Ан-2 на Кубани – источник

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Два человека погибли в результате крушения самолета Ан-2 после столкновения с ЛЭП на Кубани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На борту самолета были двое пилотов, они погибли в результате катастрофы", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ошибка пилотирования рассматривается в качестве версии авиакатастрофы.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила о том, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2, без возгорания. Разрушений строений нет.

До этого в Пенсильвании потерпел крушение медицинский самолет, который направлялся в больницу. В результате пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Среди них – ребенок-пациент, медицинский сотрудник и два члена экипажа.

