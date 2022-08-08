Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в Коми

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Легкомоторный самолет Cessna 177 упал в Республике Коми, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В результате происшествия погибли три человека.

Уточняется, что падение произошло в аэропорту Ухты при заходе на посадку. Частный самолет рухнул в лесу в 400 метрах от полосы. По предварительной информации, борт арендовала лесоохрана.

Падение самолета с последующим возгоранием подтвердили в региональном МЧС. Пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По данным ведомства, самолет принадлежал авиакомпании "Восход".

Ранее стало известно, что вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в районе курорта Гудаури.

Вертолет вылетел на операцию по спасению парапланеристов, потерпевших аварию, но сам потерял управление и упал. Помимо членов экипажа, на борту находились спасатели и медики. Погибли все восемь человек.

