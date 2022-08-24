В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

Фото: телеграм-канал "Глава Предгорья"

Вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 19:23 24.08.2022 в Предгорном МО в 1,5 километра от хутора Шести, произошло крушение вертолет Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 гектара", – говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, проводятся следственные мероприятия.

Глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко сообщил, что пожар в настоящее время локализован, на месте работают сотрудники оперативно-следственной группы.

Он также добавил, что инцидент произошел в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cessna 177 упал в Республике Коми. В результате происшествия погибли три человека.

Уточнялось, что падение произошло в аэропорту Ухты при заходе на посадку. Частный самолет рухнул в лесу в 400 метрах от полосы. По предварительной информации, борт арендовала лесоохрана.

