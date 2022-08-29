Семь человек пострадали во время вынужденной посадки Ми-8 в Югре

15:26
Фото: depositphotos/whitelook
Уральская транспортная прокуратура сообщила о семи пострадавших во время вынужденной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Горизонт" неподалеку от села Угут в Югре. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.
Как уточнил директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, жизни пострадавших ничто не угрожает. Одному человеку оказывалась медицинская помощь на месте.
"В 16:25 (14:25 по московскому времени) воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Горизонт" совершило вынужденную посадку в 17 километрах от села Угут Сургутского района ХМАО-Югры. По предварительной информации, пострадали семь человек. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – уточнили в прокуратуре.
В свою очередь, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку после жесткой посадки вертолета. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия.
Вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в понедельник, 29 августа. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. По предварительным данным, погибших в результате нет.
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