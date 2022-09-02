Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком округе

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в селе Несь Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что воздушное судно выполняло рейс по маршруту Архангельск – Несь. По предварительным данным, инцидент произошел на посадочной площадке. Никто не пострадал.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям работников авиакомпании. Проверку по факту инцидента также начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. Семь человек получили травмы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. В качестве возможных причин жесткой посадки рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

До этого на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае из-за неблагоприятных погодных условий разбился вертолет Ми-2. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.