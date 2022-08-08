Два пилота и летчик-наблюдатель погибли при крушении самолета в Коми

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Два пилота и летчик-наблюдатель лесопожарной службы погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Республике Коми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды региона.

"Среди погибших был летчик-наблюдатель лесопожарной службы. По предварительным данным, вместе с ним погибли два пилота воздушного судна", – отметили в министерстве.

Легкомоторный самолет Cessna 177 упал в Коми 8 августа. Частный самолет рухнул в лесу в 400 метрах от полосы в аэропорту Ухты при заходе на посадку. По предварительной информации, борт арендовала лесоохрана.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По данным ведомства, самолет принадлежал авиакомпании "Восход".

