Уголовное дело возбудили после жесткой посадки Ми-8 в ХМАО

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального транспортного управления ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", – говорится в сообщении.

В настоящее время следствие рассматривает в качестве предварительных причин ЧП техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Правоохранители проводят допрос свидетелей, подготавливаются необходимые экспертизы.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, привлечены специалисты в области авиации", – добавили в СК.

29 августа вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. В результате происшествия никто не пострадал.

Травмы получили семь человек, трое из них в тяжелом состоянии. Как уточнил директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, жизни пострадавших ничто не угрожает. Одному человеку оказывалась медицинская помощь на месте.