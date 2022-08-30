Уголовное дело возбудили после жесткой посадки Ми-8 в ХМАО

09:39
Фото: depositphotos/whitelook
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального транспортного управления ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", – говорится в сообщении.
В настоящее время следствие рассматривает в качестве предварительных причин ЧП техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Правоохранители проводят допрос свидетелей, подготавливаются необходимые экспертизы.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, привлечены специалисты в области авиации", – добавили в СК.
29 августа вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. В результате происшествия никто не пострадал.
Травмы получили семь человек, трое из них в тяжелом состоянии. Как уточнил директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, жизни пострадавших ничто не угрожает. Одному человеку оказывалась медицинская помощь на месте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: